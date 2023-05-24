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Режим ЧС ввели в Мостовском районе из-за града и ливней

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rezhim-chs-vveli-v-mostovskom-rajone-iz-za-grada-i-livnej?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Режим ЧС ввели в Мостовском районе из-за града и ливней
Фото t.me/krasnodarkray1

На территории Мостовского городского поселения 23 мая выпал крупный град. Он повредил кровли частных домов в поселке, а также в хуторах Высоком и Садовом. Социально-значимые объекты не пострадали.

В связи с этим на территории поселения введен режим «Чрезвычайная ситуация». К ликвидации последствий ЧС привлекли силы служб «Кубань-Спас», «Казак-Спас» и ПЧ-98. Специалисты администрации района и поселка обследуют пострадавшие дома и составляют акты.

«В поселке Мостовском, селе Беноково, хуторе Восточном, станицах Переправной и Костромской аварийными бригадами проводятся ремонтно-восстановительные работы электроснабжения», — сообщает пресс-служба администрации Мостовского района.

В случае повреждения кровли жилых домов жители могут обратиться по телефонам:

8 (86192) 5-10-91 — администрация Мостовского городского поселения;

8 (86192) 5-11-01 — ЕДДС Мостовского района;

112 – Единый номер службы спасения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Мостовском районе крупный град побил посевы и рассаду в огородах.

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