В Мостовском районе запустили движение по временному мосту через реку Фарс
Общество
06.02.2023 09:25
В рамках реконструкции моста через реку Фарс возвели временную переправу на участке 72+711 км федеральной трассы Р-217 «Кавказ».
Движение по временной дороге и новому мосту с 5 февраля осуществляется в реверсивном режиме.
На месте старого моста через реку Фарс, признанного предаварийным, будет возведен новый. Выполнить все работы и запустить движение в штатном режиме планируют до декабря 2023 года, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», также на объекте установят новые береговые и промежуточные опоры, заменят пролетное строение. Специалисты проведут рекультивацию земель, лесовосстановление, укрепление насыпи и русла реки. Кроме того, установят шумозащитные экраны, оборудуют системы водопровода, канализации, связи и освещения.
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