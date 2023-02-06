В Мостовском районе запустили движение по временному мосту через реку Фарс

В рамках реконструкции моста через реку Фарс возвели временную переправу на участке 72+711 км федеральной трассы Р-217 «Кавказ».

Движение по временной дороге и новому мосту с 5 февраля осуществляется в реверсивном режиме.

На месте старого моста через реку Фарс, признанного предаварийным, будет возведен новый. Выполнить все работы и запустить движение в штатном режиме планируют до декабря 2023 года, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», также на объекте установят новые береговые и промежуточные опоры, заменят пролетное строение. Специалисты проведут рекультивацию земель, лесовосстановление, укрепление насыпи и русла реки. Кроме того, установят шумозащитные экраны, оборудуют системы водопровода, канализации, связи и освещения.