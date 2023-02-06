Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Мостовском районе запустили движение по временному мосту через реку Фарс

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mostovskom-rajone-zapustili-dvizhenie-po-vremennomu-mostu-cherez-reku-fars
В Мостовском районе запустили движение по временному мосту через реку Фарс
Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

В рамках реконструкции моста через реку Фарс возвели временную переправу на участке 72+711 км федеральной трассы Р-217 «Кавказ».

Движение по временной дороге и новому мосту с 5 февраля осуществляется в реверсивном режиме.

На месте старого моста через реку Фарс, признанного предаварийным, будет возведен новый. Выполнить все работы и запустить движение в штатном режиме планируют до декабря 2023 года, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», также на объекте установят новые береговые и промежуточные опоры, заменят пролетное строение. Специалисты проведут рекультивацию земель, лесовосстановление, укрепление насыпи и русла реки. Кроме того, установят шумозащитные экраны, оборудуют системы водопровода, канализации, связи и освещения.

 

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Сафари-парк в Сочи: что будет с животными после разорения парка
Сафари-парк в Сочи: что будет с животными после разорения парка
Путин: новые регионы РФ необходимо подключить к нацпроектам и обеспечить финансированием
Путин: новые регионы РФ необходимо подключить к нацпроектам и обеспечить финансированием
Штормовое предупреждение по сильному ветру и волнению моря объявлено в Краснодарском крае
Штормовое предупреждение по сильному ветру и волнению моря объявлено в Краснодарском крае
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Кубанские казаки доставили в зону СВО 965 тонн гуманитарной помощи
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. В Анапе ввели противоэпидемические меры после случая заболевания корью в одной из школ города
  5. В полиции Кубани предупредили об участившихся взломах аккаунтов в Telegram
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях