В Мостовском районе за сутки в лесу заблудились трое грибников

Спасатели Псебайского аварийно-спасательного отряда за выходные дважды выезжали на поиски заблудившихся людей.

Первое сообщение поступило из ЕДДС вечером 22 сентября. Спасателям сообщили о том, что мужчина ушел в лес за грибами в районе поселка Перевалка Мостовского района. Домой грибник не вернулся.

Спасатели обследовали горно-лесную местность. Первый день поисков результатов не принес. Грибника нашли на следующий день. Мужчина находился в удовлетворительном состоянии, его передали родственникам. Медпомощь ему не понадобилась.

В этой же местности 23 сентября заблудились две женщины. Спасатели нашли их и вывели из леса.

Всего за прошедшую неделю спасатели вывели из леса шестерых грибников, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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