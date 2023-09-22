Спасатели эвакуировали со склона горы мальчика, который упал с тарзанки в Сочи

Несчастный случай произошел вечером 21 сентября в лесополосе в районе улицы 50 лет СССР.

Спасателям муниципальной службы спасения Сочи поступил сигнал о том, что ребенок катался на тарзанке над склоном холма и упал. На место прибыли медики скорой помощи, для транспортировки пострадавшего к машине требовалась помощь спасателей.

Поисково-спасательный отряд № 1 выехал на место для оказания содействия бригаде скорой помощи. Пострадавшего транспортировали со склона холма в машину.

По предварительному диагнозу, ребенок получил вывих правого коленного сустава. Он находился в сознании, его жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения города Сочи» в Telegram.

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