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В Мостовском районе высадили 6 тыс. саженцев дуба

Общество
01.11.2022 12:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mostovskom-rajone-vysadili-6-tys-sazhentsev-duba
В Мостовском районе высадили 6 тыс. саженцев дуба
Фото пресс-службы министерства природных ресурсов Краснодарского края

Новый дубовый сквер 30 октября заложили в поселке Мостовском в рамках акции «Сохраним лес».

В этом году акция носит название «Дыши Кубань». В ней приняли участие около 400 человек. На высадку нового парка вышли чиновники, сотрудники предприятий, общественники, школьники, волонтеры и местные жители. Всего высадили около 6 тыс. саженцев дуба.

Инициатором и организатором акции выступила общественная организация «Тэтис». Посадочный материал закупили за средства частных предприятий района, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре стартует осенний этап акции «Краснодар — 10 тысяч деревьев».

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