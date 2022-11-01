В Мостовском районе высадили 6 тыс. саженцев дуба
Общество
01.11.2022 12:31
Новый дубовый сквер 30 октября заложили в поселке Мостовском в рамках акции «Сохраним лес».
В этом году акция носит название «Дыши Кубань». В ней приняли участие около 400 человек. На высадку нового парка вышли чиновники, сотрудники предприятий, общественники, школьники, волонтеры и местные жители. Всего высадили около 6 тыс. саженцев дуба.
Инициатором и организатором акции выступила общественная организация «Тэтис». Посадочный материал закупили за средства частных предприятий района, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края в Telegram.
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