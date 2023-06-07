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В Мостовском районе восстановили сообщение с ранее отрезанными от дороги горными поселками

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mostovskom-rajone-vosstanovili-soobshhenie-s-ranee-otrezannymi-ot-dorogi-gornymi-poselkami
В Мостовском районе восстановили сообщение с ранее отрезанными от дороги горными поселками
Фото пресс-службы Мостовского района

Грунтовую дорогу между населенными пунктами Никитино и Бурным размыло в двух местах вечером 5 июня из-за сильных дождей.

В результате повреждения дороги село Никитино с населением чуть более 20 человек) и поселок Кировский, в котором живут несколько человек, временно оказались отрезаны от единственной дороги.

«Сегодня удалось полностью восстановить автомобильное сообщение с поселками Никитино и Кировский Псебайского городского поселения по временной схеме, устранив размывы дороги в местах повреждения в однополосном варианте», — написал в Telegram глава Мостовского района Сергей Ласунов.

Он отметил, что работы по расширению проезжей части на грунтовой дороге продолжат в ближайшее время. На это потребуется от одной до нескольких недель. Время восстановления дороги будет зависеть от погоды. Туристов попросили временно не посещать Никитино, выбрав для отдыха другие направления.

Читайте также: участок дороги обрушился из-за оползня на Шаумянском перевале в Туапсинском районе. Из-за обильных осадков на 97-м километре трассы Майкоп — Туапсе 7 июня сошел оползень.

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