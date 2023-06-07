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Участок дороги обрушился из-за оползня на Шаумянском перевале в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/uchastok-dorogi-obrushilsya-iz-za-opolznya-na-shaumyanskom-perevale-v-tuapsinskom-rajone
Участок дороги обрушился из-за оползня на Шаумянском перевале в Туапсинском районе
Фото t.me/tuapseregionadm

Из-за обильных осадков на 97-м километре трассы Майкоп — Туапсе на Шаумянском перевале сошел оползень.

Из-за смещения грунта разрушена одна полоса. Ширина оползневого участка составляет 40 м, длина — около 60 м. Место обрушения огородили блоками. В Шаумянском поселении ввели режим ЧС муниципального характера.

На место выехала комиссия, поврежденный участок обследовали и определили перечень аварийно-восстановительных работ, в числе которых инженерно-геологические изыскания и комплекс противооползневых работ. После этого приступят к восстановлению земляного полотна проезжей части и системы водоотведения. Также на месте обрушения необходимо обустроить подпорную стену, сообщает пресс-служба Туапсинского района.

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