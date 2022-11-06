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В Мостовском районе в жестком лобовом ДТП пострадали четыре человека

Происшествия
06.11.2022 14:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mostovskom-rajone-v-zhestkom-lobovom-dtp-postradali-chetyre-cheloveka
В Мостовском районе в жестком лобовом ДТП пострадали четыре человека
Фото газеты "Предгорье"

Авария произошла 5 ноября в 18:44 на 5 км автомобильной дороги «Мостовской — Хамкетинская».

По предварительным данным, автомобили ВАЗ-21099 и Volkswagen Jetta столкнулись лоб в лоб. В результате ДТП оба водителя и двое пассажиров ВАЗа пострадали.

Обстоятельства лобовой аварии установят правоохранители, пишет газета «Предгорье».

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