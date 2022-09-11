В Мостовском районе состоится фестиваль воздушных шаров

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Фестиваль воздушных шаров «Небо Предгорья» пройдет 17 и 18 сентября.

В ходе фестиваля каждый желающий сможет прокатиться на воздушном шаре. Также зрителям представят выступления малой авиации, концертную программу и музыкально-световое шоу «Ночное свечение воздушных шаров».

Основные события пройдут на аэродроме станицы Андрюки. Концерт организуют в поселке Мостовском на стадионе «Триумф-Арена», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», курорты Краснодарского края открыли сезон фестивалей. С полным календарем мероприятий можно ознакомиться на сайте.