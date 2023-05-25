В Мостовском районе начали восстанавливать мост, поврежденный горной рекой

Из-за обильных осадков 25 мая в 5:00 на 72-м километре ФАД Р-217 «Кавказ» произошло подтопление и частичное обрушение временной автодороги к переправе через реку Фарс в станице Ярославской.

Из-за этого в станице Ярославской приостановлено движение транспорта, проезд через реку Фарс перекрыли.

Глава Мостовского района Сергей Ласунов рассказал в Telegram, что дорожные службы уже начали восстанавливать мост в Ярославской.

«Ожидаем проектную организацию, которая определит способ восстановления подхода к мосту. После решения проектировщиков будет определен срок проведения восстановительных работ», — сообщил он.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», объехать участок дороги в станице Ярославской можно через Курганинск, поворот на 96-м километре трассы со стороны Майкопа или на 53-м километре со стороны Армавира. Со стороны Краснодарского края транспорт направляют через село Унароково в сторону аула Кошехабль. Со стороны Адыгеи транспорт направляют через хутор Казено-Кужерский в сторону Кошехабля.