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В Мостовском районе на трассе опрокинулся молоковоз

Происшествия
03.11.2022 15:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mostovskom-rajone-na-trasse-oprokinulsya-molokovoz
В Мостовском районе на трассе опрокинулся молоковоз

ДТП произошло 3 ноября около 9:00 на трассе «Кавказ» при выезде из станицы Ярославской.

По предварительным данным, житель Адыгеи, управлявший автомобилем ГАЗ-473892, не обеспечил контроль за движением и врезался в дорожное ограждение. В результате столкновения грузовой автомобиль опрокинулся на левый бок.

В результате ДТП никто не пострадал, пишет газета «Предгорье».

Опрокинувшийся автомобиль на время перекрыл собой половину трассы. В нем перевозили молоко. Оно частично разлилось на проезжую часть.

Читайте также: в Кавказском районе фура вылетела с трассы и опрокинулась на бок после столкновения с иномаркой.

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