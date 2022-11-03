В Мостовском районе на трассе опрокинулся молоковоз

В Мостовском районе на трассе опрокинулся молоковоз

ДТП произошло 3 ноября около 9:00 на трассе «Кавказ» при выезде из станицы Ярославской.

По предварительным данным, житель Адыгеи, управлявший автомобилем ГАЗ-473892, не обеспечил контроль за движением и врезался в дорожное ограждение. В результате столкновения грузовой автомобиль опрокинулся на левый бок.

В результате ДТП никто не пострадал, пишет газета «Предгорье».

Опрокинувшийся автомобиль на время перекрыл собой половину трассы. В нем перевозили молоко. Оно частично разлилось на проезжую часть.

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