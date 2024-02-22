В Мостовском районе до конца года по нацпроекту благоустроят парк

Общественную территорию в станице Баговской обновят по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

По словам врио главы краевого министерства ТЭК и ЖКХ Вячеслава Шапошника, работы по благоустройству в парке рассчитывают завершить до конца года.

«Здесь будут созданы комфортные зоны отдыха, установлены игровые площадки для детей разного возраста, сделаны пешеходные дорожки», — отметил Шапошник.

Согласно проекту, также появятся ограждающие конструкции, малые архитектурные формы и новое уличное освещение. Завершающий этап предусматривает дополнительное озеленение территории.

Всего до конца 2024 года на Кубани благоустроят 104 зеленые зоны — скверы, парки, набережные и дворовые территории, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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