Общественное пространство благоустроили в Динском районе по нацпроекту

По нацпроекту «Жилье и городская среда» обновили территорию, прилегающую к Дому культуры в центральной части станицы Старомышастовской.

«Обустройство зеленой зоны выполнили в 2023 году. Уложили пешеходные дорожки, обновили систему уличного освещения, установили малые архитектурные формы. Для детей сделали площадку с игровыми комплексами и качелями. Любители спорта с удовольствием проводят время на воркаут-площадке. Уже этой весной жителей станицы, более 11 тыс. человек, порадуют зеленью новые газоны, кустарники можжевельника, туи и остролистные клены», — отметил вице-губернатор Андрей Прошунин.

Национальный проект «Жилье и городская среда» помогает сохранять колорит и архитектуру территории сельских поселений, при этом развивая их и создавая атмосферу комфорта. Всего с начала действия нацпроекта в регионе обновили более 1,3 тыс. общественных территорий и зеленых зон, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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