Новую набережную обустроят в микрорайоне Кудепста в Сочи

На части территории уже выложили тротуарную плитку и газон, установили уличную мебель и провели берегоукрепление.

Единая набережная позволит обеспечить комфортный доступ к строящимся социальным объектам возле возводимых ЖК «Флора», «Лестория» и «Летний».

«В ходе осмотра выявили необходимость продления набережной в сторону ж/д вокзала — это еще почти 1 км. Будем искать решение для завершения благоустройства этой территории. Это повысит не только транспортную доступность для жителей микрорайона, но и для будущих школьников и воспитанников строящихся образовательных объектов. Современная набережная в Кудепсте, безусловно, станет новой визитной карточкой микрорайона», — написала замглавы Сочи Светлана Калинина в Telegram.

Читайте также: в хуторе Беликов Славянского района благоустроили парк благодаря нацпроекту.