В Мостовском районе браконьеры убили краснокнижного лесного кота
Происшествия
15.11.2022 15:26
Дикое животное неизвестные охотники убили 12 ноября примерно в 10 км от станицы Костромской. Кавказский лесной кот занесен в Красную книгу России и Краснодарского края.
Незаконную охоту также выявили в Тимашевском районе. Двое мужчин добывали зайцев-русаков. При проверке документов на право осуществлять охоту они оказали неповиновение сотрудникам охотнадзора.
Кроме того, 14 ноября в 7:15 в 3 км от Лабинска на автомобильной дороге в сторону Армавира обнаружили сбитую косулю. Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Около трупа животного нашли разбитые части легкового автомобиля, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.
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