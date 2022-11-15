В Мостовском районе браконьеры убили краснокнижного лесного кота

Фото пресс-службы министерства природных ресурсов Краснодарского края

Дикое животное неизвестные охотники убили 12 ноября примерно в 10 км от станицы Костромской. Кавказский лесной кот занесен в Красную книгу России и Краснодарского края.

Незаконную охоту также выявили в Тимашевском районе. Двое мужчин добывали зайцев-русаков. При проверке документов на право осуществлять охоту они оказали неповиновение сотрудникам охотнадзора.

Кроме того, 14 ноября в 7:15 в 3 км от Лабинска на автомобильной дороге в сторону Армавира обнаружили сбитую косулю. Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Около трупа животного нашли разбитые части легкового автомобиля, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

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