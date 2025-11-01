В Москве завершилось прощание с Романом Поповым

Прощание с умершим от рецидива рака мозга актером сериала «Полицейский с Рублевки» Романом Поповым прошло 1 ноября.

Гражданская часть прощания началась в 11:00 в московской Центральной клинической больнице № 1. Проститься с актером собрались его родные, друзья, коллеги и поклонники. Среди них одноклассники и друзья актера по сочинской жизни, которые сейчас живут в Москве, сообщает «КП».

По информации РИА «Новости», на панихиде также присутствовали шоумен Оганес Григорян, комик Карен Арутюнов, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, музыканты Роман Архипов и Александр Асташенок и другие.

Гражданская процедура продлилась до 13:00, после этого началось отпевание, на которое семья актера заранее просила остаться только родных и близких.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», актер Роман Попов из Сочи скончался от рака головного мозга. В 2018 году артист прошел курс лечения от рака и смог победить. В сентябре актер рассказал поклонникам, что проходит химиотерапию и поблагодарил за участие в сборе на лечение и поддержку.

Многим Роман Попов известен по роли следователя Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки». Также он играл в КВН, выступал в различных юмористических шоу, но в последние годы до болезни успешно строил карьеру актера кино и сериалов.

После смерти актера Романа Попова в прокат выйдут еще пять проектов с ним. По данным российских онлайн кинотеатров, актер успел принять участие в 48 проектах на экране. После его смерти в прокат выйдут еще три фильма и два сериала с его участием.

После смерти Роман Попов хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем. Об этом сообщил его друг — шоумен Оганес Григорян.

