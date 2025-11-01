Актер Роман Попов хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем

Роман Попов, сыгравший роль капитана полиции Игоря Мухича в известном сериале «Полицейский с Рублевки», скончался 28 октября после рецидива рака головного мозга.

Прощание с актером началось в 11:00 1 ноября в ритуальном зале при ЦКБ № 1 управления делами Президента РФ в Москве.

Как сообщил его друг — шоумен Оганес Григорян, Роман Попов хотел, чтобы его кремировали, а прах развеяли над Черным морем, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», актер Роман Попов из Сочи скончался от рака головного мозга. В 2018 году артист прошел курс лечения от рака и смог победить. В сентябре актер рассказал поклонникам, что проходит химиотерапию и поблагодарил за участие в сборе на лечение и поддержку.

Многим Роман Попов известен по роли следователя Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки». Также он играл в КВН, выступал в различных юмористических шоу, но в последние годы до болезни успешно строил карьеру актера кино и сериалов.

После смерти актера Романа Попова в прокат выйдут еще пять проектов с ним. По данным российских онлайн кинотеатров, актер успел принять участие в 48 проектах на экране. После его смерти в прокат выйдут еще три фильма и два сериала с его участием.

