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В Москве задержали почти 60 авиарейсов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-moskve-zaderzhany-pochti-60-aviarejsov
В Москве задержали почти 60 авиарейсов
Фото unsplash.com

Утром 31 августа в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задерживаются 59 самолетов.

По данным сервиса «Яндекс. Расписание» на 7:15 в аэропорту «Внуково» задержаны 23 рейса и три отменены.

В «Домодедово» задержаны 29 рейсов и один рейс отменен. В «Шереметьево» задерживаются семь рейсов, сообщает РИА «Новости».

Задержанных рейсов в Сочи нет. Причины задержек не называются.

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