В Москве задержали почти 60 авиарейсов
Происшествия
31.08.2023 07:38
Утром 31 августа в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задерживаются 59 самолетов.
По данным сервиса «Яндекс. Расписание» на 7:15 в аэропорту «Внуково» задержаны 23 рейса и три отменены.
В «Домодедово» задержаны 29 рейсов и один рейс отменен. В «Шереметьево» задерживаются семь рейсов, сообщает РИА «Новости».
Задержанных рейсов в Сочи нет. Причины задержек не называются.
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