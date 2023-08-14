В аэропорту Новосибирска почти на 12 часов задержали рейс в Сочи

В Новосибирском аэропорту «Толмачево» 14 августа из-за неблагоприятной погоды задержан вылет четырех авиарейсов.

По данным транспортной прокуратура, из-за неблагоприятных метеоусловий и позднего прибытия воздушных судов объявлена задержка 4 рейсов авиакомпаний «Сибирь» в Мирный, «Якутия» в Сочи, «Алроса» в Москву и FlyOne Armenia в Ереван.

Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту защиты прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным онлайн-табло аэропорта «Толмачево», рейс в Сочи должен был вылететь в 8:10 по московскому времени, однако самолет до сих пор не вылетел. Регистрация на рейс назначена на 18:40 по московском времени.

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