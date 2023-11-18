В Москве задержали участницу шоу «Пацанки», которая избила девушку в Краснодаре

Подозреваемая — 26-летняя участница реалити-шоу «Пацанки» Мила Грац.

Настоящее имя подозреваемой Людмила Ушакова. Задержание связано с возбужденным уголовным делом об умышленном причинении вреда здоровью. Милу Грац нашли при помощи камер видеонаблюдения, пишут «Известия».

В УМВД отметили, что подозреваемая в сентябре в одном из краснодарских ночных клубов избила девушку, сломав ей челюсть.

«Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), предусматривающее максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. После установления личности предполагаемая злоумышленница была объявлена в федеральный розыск и задержана в столичном регионе», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Он отметил, что в ближайшее время подозреваемую доставят в Краснодар для проведения необходимых следственных действий.

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