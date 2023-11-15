Толпа парней до смерти забила мужчину на главной злачной улице Краснодара

Происшествие произошло вечером 12 ноября на улице Красноармейской краевого центра.

По данным следствия, 39-летний мужчина был у ночного клуба. Он поругался с охраной, и в ходе конфликта 21-летний охранник ударил упавшего на землю оппонента ногой по голове и распылил ему в лицо газовый баллончик.

Спустя короткое время на этой же улицу мужчину избила группа парней. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Охранника заведения задержали, следователь намерен ходатайствовать об аресте. Проводятся следственные действия, разыскиваются остальные участники конфликта, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Действиям каждого участника, имеющего отношение к причинению избиению, дадут правовую оценку, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По информации из соцсетей, погибший мужчина вел себя агрессивно и бросался на прохожих с ножом — его долго пытались успокоить и бросали в него камни.

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