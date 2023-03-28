В Москве задержали посредника лже-банкиров, похитивших у жительницы Краснодара 6 млн рублей

В полицию Краснодара позвонила жительница Юбилейного микрорайона краевой столицы и сообщила о том, что стала жертвой телефонного мошенничества.

По словам пострадавшей, ей позвонили с незнакомого номера. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал о том, что со счетом женщины кто-то проводит подозрительные операции. Звонивший убедил женщину взять кредиты в пяти финансовых учреждениях. После этого через банкоматы перевести деньги на указанные им счета. Пострадавшая перевела злоумышленникам более 6 млн рублей. После этого жертва поняла, что ее обманули.

Полицейские установили личность и местонахождение владельца одного из банковских счетов, на который поступила часть денег. Им оказался 23-летний житель Москвы. Его задержали и доставили на Кубань. В полиции подозреваемый рассказал о том, что получил на свой банковский счет 320 тыс. рублей и перевел их мошенникам. Себе он оставил 4 тыс. рублей в качестве вознаграждения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сотрудники полиции устанавливают всех лиц, причастных к преступлению. До суд подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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