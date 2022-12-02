В Москве суд вынес приговор в отношении четырех сообщников братьев Магомедовых

Мещанский районный суд Москвы 2 декабря вынес приговор в отношении еще четырех фигурантов «дела братьев Магомедовых» — Артура Максидова, Сергея Полякова, Романа Грибанова и Юрия Петрова.

Сообщников братьев Магомедовых обвиняли в мошенничестве, а также в присвоении и растрате денег. В зависимости от роли каждого, им назначили: по 12, 10 и 7 лет лишения свободы.

Также суд обязал каждого подсудимого выплатить штраф в размере от 500 тыс. до 1,5 млн рублей, Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», уголовное дело расследовали с 2014 года. По данным следствия, братья Магомедовы и часть их менеджеров похитили около 11 млрд рублей. В 2018 году Тверской суд Москвы арестовал Зиявудина Магомедова по подозрению в создании преступного сообщества и ряде эпизодов мошенничества и растраты. Вместе с ним под стражу взяли его старшего брата Магомеда Магомедова. В мае 2022 года суд взыскал с братьев Магомедовых 750 млн долларов, полученных с продажи акций Новороссийского морпорта. Зиявудин Магомедов получил 19 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 2,5 года и штраф в 2,5 млн рублей. Также его лишили госнаград «Орден Дружбы» и «Орден Почета». Магомеда Магомедова приговорили к 18 годам в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2,5 года.