В Москве скончался режиссер фильма «Берегите женщин» Александр Полынников

Александр Полынников. Фото kinopoisk.ru

Режиссер ряда известных картин и оператор культовых «Приключений Электроника» и «Д’Артаньян и три мушкетера» умер 8 сентября на 82 году жизни.

О смерти Полынникова 11 сентября сообщила его жена, актриса Анна Назарьева.

«8 сентября его не стало. Завтра прощание, Хованский крематорий, улица Адмирала Корнилова, 42», — сказала Назарьева.

Она также сообщила, что причиной смерти Полынникова стало онкологическое заболевание. Последние дни он провел в реанимации, сообщает ТАСС.

Александр Полынников родился 3 июня 1941 года. В качестве режиссера снял такие фильмы как «Берегите женщин», «Обнаженная в шляпе», «Тонкая штучка», «Клюква в сахаре», а также ряд известных российских сериалов.

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