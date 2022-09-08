Лондонский мост рухнул: Букингемский дворец официально сообщил о смерти Елизаветы II

Фото Букингемского дворца

Днем 8 сентября стало известно об ухудшении самочувствия царствующей королевы Великобритании и королевств Содружества Елизаветы II. Она находилась под наблюдением врачей в замке Балморал в Шотландии. Королева скончалась на 97 году жизни и на 70 году правления.

После известия о плохом самочувствии королевы в шотландский замок Балморал стали прибывать высокопоставленные члены королевской семьи, что всколыхнуло общественность. У Букингемского дворца собрались журналисты, а люди стали приносить цветы.

Только вечером Букингемский дворец официально заявил о смерти королевы Великобритании. Престол наследует ее сын принц Чарльз, которому сейчас 73 года.

«Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале этим вечером и вернутся в Лондон завтра» — говорится в заявлении Букингемского дворца.

Над Букингемским дворцом приспустили флаг Великобритании, национальный траур по королеве продлится 10 дней.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее фейковый аккаунт Guardian сообщил о смерти Елизаветы II. Однако позже публикацию удалили. Ни дворец, ни крупные британские издания тогда не подтвердили эту информацию.