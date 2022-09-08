Фейковый аккаунт Guardian сообщил о смерти британской королевы Елизаветы II

Фейковый аккаунт Guardian сообщил о смерти британской королевы Елизаветы II

Об ухудшении самочувствия королевы стало известно 8 сентября. Сообщалось, что Елизавету II поместили под наблюдение врачей в замке Балморал в Шотландии. После чего фейковый аккаунт The Guardian заявил о ее смерти, однако позже удалил публикацию.

Ни дворец, ни крупные британские издания не подтвердили эту информацию.

Возможной причиной такого сообщения мог стать факт отмены в Букингемском дворце смены караула. Кроме того, ранее корреспондент BBC вышел в эфир в черном костюме. В замок Балморал прибывают члены королевской семьи и близкие королевы. Желание приехать выразили даже принц Гарри и Меган Маркл.

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. На престол она взошла 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет, после смерти отца короля Георга VI. На тот момент она стала главой Содружества и царствующей королевой семи стран: Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Пакистана и Цейлона.

Елизавета II — самый долгоправящий и старейший монарх как в британской истории, так и в мире. После Елизаветы II на престол должен вступить ее сын — принц Чарльз. Сейчас ему 73 года.

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