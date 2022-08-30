В Москве скончался Михаил Горбачев

Михаил Горбачев. Фото Мити Алешковского/ ТАСС

О смерти первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева сообщили вечером 30 августа.

Он скончался на 92-м году жизни в ЦКБ.

«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», — сообщили в ЦКБ.

Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой, сообщает ТАСС.

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