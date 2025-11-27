В Москве роботы-курьеры получат номера и смогут ездить только в выделенных зонах

Сейчас роботы-доставщики работают только в Москве. Всего в столице порядка 200 таких курьеров, они выполняют более 1,5 тыс. заказов в сутки.

Роботы в любую погоду работают в 13 районах Москвы. Они движутся со скоростью пешехода и умеют самостоятельно прокладывать маршрут, объезжать препятствия, пользоваться пешеходными переходами. За свой внешний вид схожий с луноходом они даже получили прозвище «роверы».

Чтобы упорядочить работу автономных доставщиков, власти столицы разработали и утвердили единый стандарт. Согласно документу, у всех роботов появятся индивидуальные номера. Благодаря этому их можно будет идентифицировать, а также регулировать передвижение ровера.

Для автономных курьеров утвердили зоны для передвижения. Они смогут передвигаться только по ним. Также для них определят зоны стоянки. Кроме того, всех роботов подключат к столичным информационным системам.

Такие нововведения повысят безопасность доставок. Благодаря ограничению скорости, утверждению зон, перемещение доставщиков станет понятным и контролируемым, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Сейчас роботы-доставщики в Москве двигаются по тротуарам и пешеходным зонам, соблюдают правила дорожного движения и привлекают внимание флажком с подсветкой на пешеходных переходах.

Кроме того, роверов любят жители и гости столицы за их воспитанность. Доставщики часто становятся героями популярных видеороликов, когда не могут переехать дорогу, преодолеть бордюр или сугроб на дороге. Препятствия им помогают преодолевать неравнодушные люди. Они вытаскивают их из ям и сугробов и приподнимают над землей под просьбы робота отпустить его на землю.

