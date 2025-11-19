Путин познакомился с первым российским ИИ-роботом и оценил его танец

Президент России Владимир Путин 19 ноября принял участие в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) в офисе «Сбера».

В планах главы государства осмотр спецвыставки, организованной в рамках конференции, и участие в пленарном заседании.

Перед выставкой Владимир Путин познакомился с отечественным антропоморфным роботом Грином. Видеозаписью с моментом знакомства поделилась пресс-служба Кремля.

Во время презентации AI-робот рассказал президенту о себе. Он отметил, что является первым российским человекоподобным роботом с воплощенным искусственным интеллектом.

«Это означает, что я не просто программа на экране, а физическое воплощение технологий. Меня создали инженеры «Сбера». Более 40 моторов и множество датчиков позволяют мне двигаться плавно, уверенно держать равновесие и безопасно взаимодействовать с людьми», — сообщил президенту робот.

После краткого рассказа о своих особенностях Грин похвастался перед главой государства последним танцем, которому научился у создателей. Робо-танец он исполнил под свой любимый трек, который ему включил умный помощник.

После исполнения робот выполнил своеобразный жест, напоминающий поклон. Владимир Путин поблагодарил его за танец.

«Очень красиво. Спасибо», — обратился к Грину президент.

Далее AI-робот пригласил главу государства посетить выставку.

«Уважаемый Владимир Владимирович, благодарю за внимание. Приглашаю посетить нашу выставку. Я буду ждать вас на своем стенде. Разрешите идти?» — подытожил свое выступление робот.

Президент еще раз поблагодарил робота и разрешил ему идти на стенд.

