В Москве председатель совета директоров «Лукойла» погиб, выпав из окна больницы

Равиль Маганов. Фото zampolit.com

Это произошло утром 1 сентября на территории Центральной клинической больницы. По данным источника, председатель совета директоров нефтяной компании «Лукойл» Равиль Маганов выпал из окна.

«Да, факт подтверждаем. На месте работают следственные органы, которые устанавливают причины произошедшего», — цитирует представителя ЦКБ РИА «Новости».

Равиль Маганов родился в 1954 году в Татарстане. В «Лукойле» он работал с 1993 года. С июня 2020 года Маганов занял пост председателя совета директоров компании.

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