В Москве начали печать карты России с четырьмя новыми регионами

Видео канала «Кубань 24»

Запрос на новые карты, особенно в госучреждениях и учебных заведениях, возник после присоединения донбасских республик и новых областей.

На создание большой карты уходит до 40 минут. Примечательно, что новые регионы на картах отмечены в своих исторических границах, то есть на них указаны города и районы, которые пока еще не освобождены от ВСУ.

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