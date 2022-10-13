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В Москве начали печать карты России с четырьмя новыми регионами

Общество
13.10.2022 13:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-moskve-nachali-pechat-karty-rossii-s-chetyrmya-novymi-regionami
Видео канала «Кубань 24»

Запрос на новые карты, особенно в госучреждениях и учебных заведениях, возник после присоединения донбасских республик и новых областей.

На создание большой карты уходит до 40 минут. Примечательно, что новые регионы на картах отмечены в своих исторических границах, то есть на них указаны города и районы, которые пока еще не освобождены от ВСУ.

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