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В Москве на ярмарке за месяц продали более 10 т продукции из Краснодарского края

Экономика
08.08.2022 12:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-moskve-na-yarmarke-za-mesyats-prodali-bolee-10-t-produktsii-iz-krasnodarskogo-kraya
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Общая выручка фермеров региона достигла почти 1,8 млн рублей. Самой популярной в Москве стала бакалея. Аграрии продали порядка 2,4 т этой продукции.

Также москвичи активно покупали кисломолочную продукцию (1,9 т), овощи и фрукты (1,3 т), мясо, масло, яйца и колбасные изделия (более 10 т).

Ярмарку открыли 8 июля. Она находится на улице Перерва, 52 и работает каждый день с 8:00 до 20:00.

Собственной продукцией торгуют аграрии из Краснодара, Армавира, Новокубанского, Тимашевского, Усть-Лабинского, Кавказского, Курганинского, Красноармейского, Тбилисского, Новопокровского, Брюховецкого и других районов. Это более 20 фермеров, среди которых есть обладатели знака качества «Сделано на Кубани». Все места для торговли получили бесплатно, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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