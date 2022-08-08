В Москве на ярмарке за месяц продали более 10 т продукции из Краснодарского края

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Общая выручка фермеров региона достигла почти 1,8 млн рублей. Самой популярной в Москве стала бакалея. Аграрии продали порядка 2,4 т этой продукции.

Также москвичи активно покупали кисломолочную продукцию (1,9 т), овощи и фрукты (1,3 т), мясо, масло, яйца и колбасные изделия (более 10 т).

Ярмарку открыли 8 июля. Она находится на улице Перерва, 52 и работает каждый день с 8:00 до 20:00.

Собственной продукцией торгуют аграрии из Краснодара, Армавира, Новокубанского, Тимашевского, Усть-Лабинского, Кавказского, Курганинского, Красноармейского, Тбилисского, Новопокровского, Брюховецкого и других районов. Это более 20 фермеров, среди которых есть обладатели знака качества «Сделано на Кубани». Все места для торговли получили бесплатно, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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