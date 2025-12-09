В Московском зоопарке родились амурские тигрята

В одном из старейших в Европе зоопарке родились амурские тигрята. У тигров Шивы и Амура-Ориона появились двое малышей — самец и самка.

На данный момент тигрятам около трех месяцев. Все это время мать скрывала их в логове, и только сейчас они начали выходить в уличный вольер, где их могут увидеть посетители. Каждый из тигрят уже весит по 12 кг.

Рождение этих тигрят имеет особое значение, так как амурские тигры находятся под угрозой исчезновения.

Читайте также: леопард Умка адаптировался к новому вольеру в центре восстановления в Сочи. Умку переселили в новый вольер, и изначально он был недоволен: прятался в тени и искал укрытие. Однако после тщательного осмотра новой территории его настроение изменилось.

Подпишись, здесь всегда интересно.