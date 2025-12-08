Леопард Умка адаптировался к новому вольеру в центре восстановления в Сочи

В Центре восстановления леопарда на Кавказе недавно переживали подростковый бунт юного Умки.

Умку переселили в новый вольер, и изначально он был недоволен: прятался в тени и искал укрытие. Однако после тщательного осмотра новой территории его настроение изменилось. Умка вновь начал позировать перед посетителями, наслаждаясь теплыми солнечными лучами.

Специалисты отметили, что новая просторная жилплощадь пришлась леопарду по вкусу, и он начал чувствовать себя как дома.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Умка родился в сочинском Центре восстановления леопарда у старой самки Олимпии и самца Симбада и проведет там всю свою жизнь. Леопард с самого детства не боится людей, поэтому выпускать в дикую природу его не будут — самостоятельно жить на воле он не сможет.

