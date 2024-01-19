В Московском микрорайоне Краснодара на год раньше начнут строить новую котельную

Новую котельную в Московском микрорайоне планировали начать строить в 2025 году, но из-за внезапно возникших проблем с отоплением работы начнут на год раньше запланированного срока.

Об этом стало известно 19 января во время специального пресс-брифинга по ситуации с отопительным сезоном в городе, на котором присутствовали вице-мэр Краснодара Максим Онищенко и генеральный директор АО «Краснодартеплосеть» Виталий Харченко.

На брифинге напомнили, что 9 января в котельной, обслуживающей несколько микрорайонов на севере Краснодара произошла аварийная ситуация — вышел из строя один из котлов. Для работы подключили резервный котел.

Аналог для вышедшего из строя котельного двигателя иностранного производства оказалось не так просто найти. На это ушло два дня. Из-за разбалансировки системы мощности котельной не хватило на то, чтобы обеспечить все дома теплом в нужном объеме.

«Для улучшения ситуации переключили часть домов на Байбакова и Котлярова на КРЭС-2. Тем самым мы улучшили гидравлический режим для конечных потребителей», — рассказал Харченко.

Он отметил, чтобы избежать подобных аварийных ситуаций в дальнейшем, «Краснодартеплосеть» прорабатывает вариант с покупкой блочно-модульной котельной для установки в Московском микрорайоне.

По его словам, приняли решение о том, чтобы котельную № 27, которую планировали построить в 2025 году, начать возводить в 2024 году.

Харченко уточнил, что купить блочно-модульную котельную можно уже и в этот отопительный сезон. Однако, по его словам, все произведенные устройства направили для решения проблем с отоплением в Московской и Ярославской областях — это вызывает затруднения. Этот вопрос попытаются решить за счет производителей из Беларуси.

Специалисты постараются найти котельную и привезти ее уже в ближайшее время.

Читайте также: мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал о решении проблем с отоплением на севере города. Он подчеркнул, что ситуация с перебоями не должна повториться. Температурные нормы должны соблюдаться