Мэр Краснодара рассказал о решении проблем с отоплением на севере города

С начала января жители многоквартирных домов в микрорайонах Восточно-Кругликовский, Московский и Губернский испытывают проблемы с отоплением.

Глава Краснодара Евгений Наумов, вернувшись с рабочей поездки в Москву, провел совещание по вопросу работы котельной № 19, принадлежашей АО «Краснодартеплосеть».

«Ситуация с перебоями не должна повториться. Температурные нормы должны соблюдаться», — написал Наумов в Telegram.

Он уточнил, что котельная № 19 находится на пределе рабочего ресура. По его словам, подключать к ней дополнительные объекты нельзя ни в коем случае. Некоторые многоквартирные дома на улице Байбакова уже переключили на другую котельную — КРЭС-2.

В ближайшее время в этом районе планируют установить резервную модульную котельную. Рассматривают и вопрос строительства новой котельной на севере Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24»: тепловики нашли утечку, мешавшую отоплению в Прикубанском округе Краснодара. Ее оперативно устранили.