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В морском порту Тамани открыли новый таможенный пост

Экономика
01.09.2022 12:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-morskom-portu-tamani-otkryli-novyj-tamozhennyj-post
В морском порту Тамани открыли новый таможенный пост
Фото пресс-службы Краснодарской таможни

Новый круглогодичный таможенный пост в морпорту Тамани начал работу с 1 сентября.

Регион его деятельности включает Таманское, Новотаманское, Вышестеблиевское сельские поселения Темрюкского района и морской порт Тамань.

Пост разместили в здании нового современного пункта пропуска, построенного с учетом всех необходимых стандартов. Там осуществляют контроль экспортируемых и импортируемых грузов через терминалы порта. Служебные помещения поста обустроены в соответствии со всеми необходимыми требованиям.

Морской порт Тамань круглый год принимает суда дедвейтом до 220 тыс. т за счет глубоководной акватории, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарской таможни.

Портовые операции проходят в порту Тамань в ускоренном режиме, благодаря современным технологиям. Это позволяет снизить издержки экспортеров и стивидоров.

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