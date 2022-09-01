В морском порту Тамани открыли новый таможенный пост
Новый круглогодичный таможенный пост в морпорту Тамани начал работу с 1 сентября.
Регион его деятельности включает Таманское, Новотаманское, Вышестеблиевское сельские поселения Темрюкского района и морской порт Тамань.
Пост разместили в здании нового современного пункта пропуска, построенного с учетом всех необходимых стандартов. Там осуществляют контроль экспортируемых и импортируемых грузов через терминалы порта. Служебные помещения поста обустроены в соответствии со всеми необходимыми требованиям.
Морской порт Тамань круглый год принимает суда дедвейтом до 220 тыс. т за счет глубоководной акватории, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарской таможни.
Портовые операции проходят в порту Тамань в ускоренном режиме, благодаря современным технологиям. Это позволяет снизить издержки экспортеров и стивидоров.
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