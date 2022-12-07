В морском порту Сочи усилили меры безопасности при проверке судов

Дополнительный досмотр судов в морпорту Сочи будут вести сотрудники порта, линейного отдела и полиции.

Об этом сообщил гендиректор порта Юрий Владимиров. Он отметил, что все прибывающие суда каботажного плавания для дополнительного досмотра будут направлять на специальный 14 причал.

По его словам, досмотр займет порядка 20 минут, поскольку это небольшие суда. Только после этого судно заведут в марину, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: в Новороссийске в 2025 году планируют открыть новую морскую пристань.