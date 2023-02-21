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В морпорту Новороссийска лоцман спас теплоход, у которого во время урагана оборвались швартовые тросы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-morportu-novorossijska-lotsman-spas-teplohod-u-kotorogo-vo-vremya-uragana-oborvalis-shvartovye-trosy
В морпорту Новороссийска лоцман спас теплоход, у которого во время урагана оборвались швартовые тросы
Фото rosmorport.ru

Инцидент произошел с теплоходом Stavros в морском порту Новороссийска во время февральского урагана.

По данным ведомства, теплоход был пришвартован у причала № 5 морского порта Новороссийска. Порывом ветра, сила которого достигала 40 м/с, у теплохода оборвались носовые швартовные тросы. Возникла реальная угроза для экипажа судна и окружающей среды.

К месту происшествия прибыл лоцман первой категории службы лоцманских проводок Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Григорий Грасс. Он обеспечил швартовку судна при помощи пяти буксиров. После этого лоцман отвел теплоход от причала и вывел судно на внешний рейд.

Самого Григория Грасса удалось снять с борта теплохода только спустя четыре дня, после того как ураган утих. В результате происшествия теплоход, экипаж и инфраструктура морпорта не пострадали, сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт».

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