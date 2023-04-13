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В море возле пляжа Анапы нашли гранату Ф-1

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-more-vozle-plyazha-anapy-nashli-granatu-f-1
В море возле пляжа Анапы нашли гранату Ф-1
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Подозрительный предмет на глубине около трех метров обнаружили дайверы во время погружения возле одного из городских пляжей.

О находке сообщили в правоохранительные органы. На место прибыли взрывотехники-водолазы. Они погрузились в воду и установили, что это граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны.

Взрывоопасный предмет подняли со дна моря, отвезли в карьер и уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Читайте также: граната Ф-1 вывалилась из распиленной трубы в Красноармейском районе во дворе местного жителя.

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