В море возле пляжа Анапы нашли гранату Ф-1
Происшествия
13.04.2023 14:43
Подозрительный предмет на глубине около трех метров обнаружили дайверы во время погружения возле одного из городских пляжей.
О находке сообщили в правоохранительные органы. На место прибыли взрывотехники-водолазы. Они погрузились в воду и установили, что это граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны.
Взрывоопасный предмет подняли со дна моря, отвезли в карьер и уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
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