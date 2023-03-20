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Граната вывалилась из распиленной трубы в Красноармейском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/granata-vyvalilas-iz-raspilennoj-truby-v-krasnoarmejskom-rajone
Граната вывалилась из распиленной трубы в Красноармейском районе
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Всего за последние несколько дней на Кубани обнаружили четыре гранаты времен Великой Отечественной войны.

Одну из них обнаружил житель хутора Трудобеликовского. Он распиливал металлические трубы у себя во дворе. В какой-то момент из трубы вывалилась граната Ф-1. Еще одну гранату заметил житель Темрюка в своем палисаднике. Кроме того, грибники нашли две немецкие гранаты М39 около хутора Куматырь под Анапой.

Все найденные боеприпасы осмотрели взрывотехники. Они уничтожили их с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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