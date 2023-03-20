Граната вывалилась из распиленной трубы в Красноармейском районе

Всего за последние несколько дней на Кубани обнаружили четыре гранаты времен Великой Отечественной войны.

Одну из них обнаружил житель хутора Трудобеликовского. Он распиливал металлические трубы у себя во дворе. В какой-то момент из трубы вывалилась граната Ф-1. Еще одну гранату заметил житель Темрюка в своем палисаднике. Кроме того, грибники нашли две немецкие гранаты М39 около хутора Куматырь под Анапой.

Все найденные боеприпасы осмотрели взрывотехники. Они уничтожили их с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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