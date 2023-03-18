В Краснодаре на детской площадке нашли гранату
Происшествия
18.03.2023 15:59
Подозрительный предмет, похожий на современную гранату, обнаружили на площадке во дворе многоквартирного дома на улице Симферопольской, 2/2
Об этом сообщили в правоохранительные органы. Вскоре на место прибыли взрывотехники Росгвардии. Они выяснили, что на детской площадке лежит страйкбольная граната, которая не опасна для окружающих, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Найденную страйкбольную гранату передали сотрудникам полиции. Кто ее там оставил пока неизвестно.
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