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В момент теракта в здании «Крокус Сити Холл» были дети из Новороссийска

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-moment-terakta-v-zdanii-krokus-siti-holl-byli-deti-iz-novorossijska
В момент теракта в здании «Крокус Сити Холл» были дети из Новороссийска
Фото t.me/mchs_official

Дети прибыли в Москву на соревнования по спортивным бальным танцам. Об этом сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Он сообщил, что спортсмены находились в другом корпусе и не пострадали. Их успели оперативно эвакуировать.

«Новороссийские спортсмены, участвующие в соревнованиях по спортивным бальным танцам в «Крокусе» не пострадали, всех успели эвакуировать! Дети находились в другом корпусе, не в эпицентре трагических событий», — написал Кравченко в Telegram.

Читайте также: число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 115 человек.

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