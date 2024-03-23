В момент теракта в здании «Крокус Сити Холл» были дети из Новороссийска
Происшествия
23.03.2024 15:02
Дети прибыли в Москву на соревнования по спортивным бальным танцам. Об этом сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.
Он сообщил, что спортсмены находились в другом корпусе и не пострадали. Их успели оперативно эвакуировать.
«Новороссийские спортсмены, участвующие в соревнованиях по спортивным бальным танцам в «Крокусе» не пострадали, всех успели эвакуировать! Дети находились в другом корпусе, не в эпицентре трагических событий», — написал Кравченко в Telegram.
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