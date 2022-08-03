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В молодежный лагерь «Дубрава» на пятую смену приехали 120 подростков из Краснодара

Общество
03.08.2022 08:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-molodezhnyj-lager-dubrava-na-pyatuyu-smenu-priehali-120-podrostkov-iz-krasnodara
Видео канала «Кубань 24»

Лагерь расположен в станице Убинской Северского района. Для участников смен организуют мастер-классы, соревнования и походы. Традиционно запланированы визиты экспертов.

Гостями «Дубравы» становятся общественные деятели и ведущие представители разных профессий. В этом году смены не стали разделять по направлениям. Они универсальны и включают в себя творчество, спорт, медиа, саморазвитие и командообразование.

Лагерь «Дубрава» работает с 2007 года. Стать участниками смен могут подростки в возрасте от 14 до 17 лет.

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