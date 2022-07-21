Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В КубГУ стартует третья «Университетская смена» для школьников из ЛНР и ДНР

Общество
21.07.2022 12:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kubgu-startuet-tretya-universitetskaya-smena-dlya-shkolnikov-iz-lnr-i-dnr
Видео канала «Кубань 24»

В рамках федерального образовательного проекта в вузе примут 50 подростков из Донбасса. Они посетят астрофизическую обсерваторию, Центр нанотехнологий и примут участие в мастер-классах.

Также в программе занятия по фотоискусству, актерскому мастерству, вокалу, хореографии, интеллектуальные игры и спортивные состязания. Подросткам покажут самые знаковые места кубанской столицы. Кроме того, они посетят футбольный матч «быков» со «Спартаком» на стадионе «Краснодар».

Читайте также: Кубанский госуниверситет попал в рейтинг лучших юридических вузов России.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. H&M не будет проводить сейл в России перед уходом: вещи распродадут по полной цене
  2. Сексолог призвал ввести уголовное наказание за непристойное поведение после инцидентов в Сочи
  3. На пляжах Сочи охранников обяжут вызывать полицию в случае конфликтных ситуаций
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. В Северском районе начали восстанавливать обрушившийся мост через реку Иль
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Кондратьев поручил проверить застройку КП «Русское море» в Ольгинке
Кондратьев поручил проверить застройку КП «Русское море» в Ольгинке
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Прямой эфир
Мы в соцсетях