В КубГУ стартует третья «Университетская смена» для школьников из ЛНР и ДНР
Общество
21.07.2022 12:56
В рамках федерального образовательного проекта в вузе примут 50 подростков из Донбасса. Они посетят астрофизическую обсерваторию, Центр нанотехнологий и примут участие в мастер-классах.
Также в программе занятия по фотоискусству, актерскому мастерству, вокалу, хореографии, интеллектуальные игры и спортивные состязания. Подросткам покажут самые знаковые места кубанской столицы. Кроме того, они посетят футбольный матч «быков» со «Спартаком» на стадионе «Краснодар».
Читайте также: Кубанский госуниверситет попал в рейтинг лучших юридических вузов России.
Популярные новости
- H&M не будет проводить сейл в России перед уходом: вещи распродадут по полной цене
- Сексолог призвал ввести уголовное наказание за непристойное поведение после инцидентов в Сочи
- На пляжах Сочи охранников обяжут вызывать полицию в случае конфликтных ситуаций
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- В Северском районе начали восстанавливать обрушившийся мост через реку Иль
ТОП 5 НОВОСТЕЙ