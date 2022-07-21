В КубГУ стартует третья «Университетская смена» для школьников из ЛНР и ДНР

Видео канала «Кубань 24»

В рамках федерального образовательного проекта в вузе примут 50 подростков из Донбасса. Они посетят астрофизическую обсерваторию, Центр нанотехнологий и примут участие в мастер-классах.

Также в программе занятия по фотоискусству, актерскому мастерству, вокалу, хореографии, интеллектуальные игры и спортивные состязания. Подросткам покажут самые знаковые места кубанской столицы. Кроме того, они посетят футбольный матч «быков» со «Спартаком» на стадионе «Краснодар».

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