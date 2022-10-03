В модельной библиотеке Ейска посетителей начал обслуживать робот Борис

Фото t.me/minkovaanna23

В Краснодарском крае по нацпроекту «Культура» открыли четыре модельные библиотеки — в Армавире, Ейске, Тихорецке и Отрадненском районе. Об этом 3 октября сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Замглавы края сообщила, что главной особенностью библиотеки в Ейске стал робот Борис.

«Он встречает гостей, шутит и общается с ними. Борис узнает в лицо постоянных читателей, здоровается и называет их по имени. С его появлением сотрудники отметили рост числа читателей и интерес к библиотеке», — написала Минькова в Telegram.

Вице-губернатор также отметила, что в числе преимуществ модельных библиотек — открытое пространство для чтения, сенсорные информационные киоски и зоны отдыха. Также в обновленных библиотеках имеются новые книги различных жанров на разных языках и бесплатный Wi-Fi.

«Создали также условия для людей с ОВЗ. Оборудовали въезды и удобные места для участия в культурно-досуговых мероприятиях. Появились новые рабочие компьютерные места, для слабослышащих и слабовидящих установили спецоборудование», — сказала Минькова.

В настоящее время в Краснодарском крае работает уже 11 модельных библиотек.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Тихорецке по нацпроекту открыли модельную библиотеку. Новое пространство получило название «Платформа глагол».