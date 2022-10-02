В Тихорецке по нацпроекту открыли модельную библиотеку

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Модельную библиотеку создали в рамках национального проекта «Культура» на базе Тихорецкой центральной библиотеки. Новая библиотека получила название «Платформа глагол».

Министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина отметила, что библиотеки нового поколения помогут увлечь детей книгами, а не гаджетами.

«В рамках нацпроекта «Культура» мы создаем библиотеки нового поколения — интеллектуальные и образовательные центры. Это доступ к новейшим информационным технологиям и книжным новинкам, комфорт и современный дизайн. Это образцовые библиотеки, которые смогут привлечь читателей. И эти новые формы, уверена, оставят ребенка в книге, а не в гаджете», — сказала Лапина.

В учреждении сделали ремонт, приобрели новую мебель и оборудование, установили новое ОП и обновили книжный фонд.

Библиотеку разделили на зоны. Теперь в ней есть «Информ-холл» с кафедрой и информационным киоском, ЭКСПО-зона, персональный офис, «Книжный подиум», «Лаундж-зона», «Всезнайка», «Дуэт-студия», «Книго-бар», «Арт-зона», «Сервис копирования и поиска документов «За стеклом». Кроме того, создали коворкинг-центр и конференц-зал.

Почетным гостям выдали первые электронные читательские билеты в новую библиотеку, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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