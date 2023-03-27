Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В многоэтажках Краснодарского края в этом году заменят 235 лифтов по программе капремонта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mnogoetazhkah-krasnodarskogo-kraya-v-etom-godu-zamenyat-235-liftov-po-programme-kapremonta
В многоэтажках Краснодарского края в этом году заменят 235 лифтов по программе капремонта
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Анапе, Армавире, Геленджике, Краснодаре, Сочи, Кавказском и Тихорецком районах сейчас идут работы в 41 доме, там меняют 118 лифтов.

По словам вице-губернатора Андрея Прошунина, сейчас идет демонтаж старых лифтов. Новые лифты российского производства уже доставили на объекты.

«Их начнут устанавливать в ближайшее время. Подъемники сделают комфортнее жизнь более 21 тыс. жителей. Всего в этом году обновят 235 лифтов в 89 многоквартирных домах в 11 муниципалитетах. На эти цели выделят около 560 млн рублей», — добавил замглавы региона.

В каждом доме полностью заменят старое оборудования: установят новые кабины, заменят элементы автоматизации, отремонтируют машинные помещения.

В 2022 году по программе капремонта на Кубани заменили 159 лифтов в 50 многоэтажках. Сейчас работы по капремонту ведут более чем в 320 многоэтажках региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре привлекут к ответственности УК многоэтажки, в которой сорвался лифт.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. На начальника городского управления МВД Мариуполя совершили покушение
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
  4. Троих грабителей, которые нападали на дома пенсионеров, осудили в Апшеронске
  5. Активисты выступили против концерта Ани Лорак в Краснодаре
  6. Курорт Баден-Баден приостановил побратимство с Сочи и Ялтой
Прямой эфир
Мы в соцсетях