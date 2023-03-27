В многоэтажках Краснодарского края в этом году заменят 235 лифтов по программе капремонта
В Анапе, Армавире, Геленджике, Краснодаре, Сочи, Кавказском и Тихорецком районах сейчас идут работы в 41 доме, там меняют 118 лифтов.
По словам вице-губернатора Андрея Прошунина, сейчас идет демонтаж старых лифтов. Новые лифты российского производства уже доставили на объекты.
«Их начнут устанавливать в ближайшее время. Подъемники сделают комфортнее жизнь более 21 тыс. жителей. Всего в этом году обновят 235 лифтов в 89 многоквартирных домах в 11 муниципалитетах. На эти цели выделят около 560 млн рублей», — добавил замглавы региона.
В каждом доме полностью заменят старое оборудования: установят новые кабины, заменят элементы автоматизации, отремонтируют машинные помещения.
В 2022 году по программе капремонта на Кубани заменили 159 лифтов в 50 многоэтажках. Сейчас работы по капремонту ведут более чем в 320 многоэтажках региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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