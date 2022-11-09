В Минздраве РФ прокомментировали ситуацию с антибиотиками на основе амоксициклина
В СМИ сообщалось, что аптеки Москвы столкнулись с дефицитом антибиотиков «Амоксиклав» и иных, произведенных на основе амоксициклина.
В ведомстве заявили, что в России в свободной продаже есть широкий выбор антибиотиков на основе амоксициклина.
«Росздравнадзор совместно с Минздравом России контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением граждан и фактической доступностью отдельных групп лекарственных препаратов. Так, по данным сайтов крупных аптечных сетей, в наличии в свободной продаже имеется широкий выбор препаратов указанных МНН», — цитирует сообщение Росздравнадзора пресс-служба Минздрава РФ в Telegram.
Также сообщается, что в текущем году в гражданский оборот в РФ поступило свыше 16,7 млн упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием «Амоксициллин». В их числе 13 млн единиц российского производства. В настоящее время в гражданском обороте находится свыше 14,8 млн упаковок.
Кроме того, в 2022 году в оборот ввели порядка 13,1 млн упаковок препарата «Амоксициллин + Клавулановая кислота» по 18 торговым наименованиям.
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