В Минздраве РФ прокомментировали ситуацию с антибиотиками на основе амоксициклина

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В СМИ сообщалось, что аптеки Москвы столкнулись с дефицитом антибиотиков «Амоксиклав» и иных, произведенных на основе амоксициклина.

В ведомстве заявили, что в России в свободной продаже есть широкий выбор антибиотиков на основе амоксициклина.

«Росздравнадзор совместно с Минздравом России контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением граждан и фактической доступностью отдельных групп лекарственных препаратов. Так, по данным сайтов крупных аптечных сетей, в наличии в свободной продаже имеется широкий выбор препаратов указанных МНН», — цитирует сообщение Росздравнадзора пресс-служба Минздрава РФ в Telegram.

Также сообщается, что в текущем году в гражданский оборот в РФ поступило свыше 16,7 млн упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием «Амоксициллин». В их числе 13 млн единиц российского производства. В настоящее время в гражданском обороте находится свыше 14,8 млн упаковок.

Кроме того, в 2022 году в оборот ввели порядка 13,1 млн упаковок препарата «Амоксициллин + Клавулановая кислота» по 18 торговым наименованиям.

Читайте также: в Краснодарском крае объем отгрузки медицинских товаров вырос почти на 50%.