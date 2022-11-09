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В Минздраве РФ прокомментировали ситуацию с антибиотиками на основе амоксициклина

Общество
09.11.2022 07:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-minzdrave-rf-prokommentirovali-situatsiyu-s-antibiotikami-na-osnove-amoksitsiklina
В Минздраве РФ прокомментировали ситуацию с антибиотиками на основе амоксициклина
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В СМИ сообщалось, что аптеки Москвы столкнулись с дефицитом антибиотиков «Амоксиклав» и иных, произведенных на основе амоксициклина.

В ведомстве заявили, что в России в свободной продаже есть широкий выбор антибиотиков на основе амоксициклина.

«Росздравнадзор совместно с Минздравом России контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением граждан и фактической доступностью отдельных групп лекарственных препаратов. Так, по данным сайтов крупных аптечных сетей, в наличии в свободной продаже имеется широкий выбор препаратов указанных МНН», — цитирует сообщение Росздравнадзора пресс-служба Минздрава РФ в Telegram.

Также сообщается, что в текущем году в гражданский оборот в РФ поступило свыше 16,7 млн упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием «Амоксициллин». В их числе 13 млн единиц российского производства. В настоящее время в гражданском обороте находится свыше 14,8 млн упаковок.

Кроме того, в 2022 году в оборот ввели порядка 13,1 млн упаковок препарата «Амоксициллин + Клавулановая кислота» по 18 торговым наименованиям.

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