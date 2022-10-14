В Краснодарском крае объем отгрузки медицинских товаров вырос почти на 50%

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным Краснодарстата, в период с января по июль 2022 года индекс производства лекарств и материалов для медицинских целей в Краснодарском крае составил 142%.

В сравнении с аналогичным периодом 2021 года объем отгрузки продукции собственного производства вырос на 49,4% и составил 2,3 млрд рублей. Достичь высоких результатов удалось за счет расширения и модернизации производств и реализации инвестпроектов.

Так, за девять месяцев текущего года в ООО «Фармсервис» увеличили объемы производства средств индивидуальной защиты органов дыхания на 20%. Таких показателей достигли с помощью поддержки краевого Фонда развития промышленности. Компания получила субсидии на оборудование. В прошлом году ей направили свыше 5 млн рублей. В текущем году — порядка 7 млн рублей. Также «Фармсервис» пользуется программами льготного кредитования.

По данным краевого департамента промышленной политики, в регионе медтовары производят 11 крупных и средних предприятий. В общем объеме обрабатывающих производств Кубани их доля составляет всего 0,8%. В настоящее время на этих предприятиях работают почти 2,3 тыс. человек.

Лекарства для людей и животных выпускают на ФКП «Армавирская биофабрика» в Новокубанском районе, ООО «Краснодарский завод инфузионных растворов «Стеритек» в Краснодаре, ООО ПКФ «Фитофарм» в Анапе, ООО «ЮжФарм» в Крымском районе и ООО «Унифарм» в Славянском районе.

Бинты, вату, лейкопластырь, шовный материал, перчатки и маски производят ООО «Фабрика медицинских изделий» в Горячем Ключе, АО «Армавирский завод резиновых изделий», и ООО «Спецдеталь», ООО «Фармсервис» и ООО «Армалайн» в Краснодаре.

Выпуском дезинфицирующих средств занимаются краснодарские предприятия ООО «НПП Флореаль», ООО «Медлекс» и ООО «Кеман». Медицинскую одежду производит ООО «Кетгут-Дизайн», пишет «Коммерсантъ».

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